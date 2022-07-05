人氣港星蔡卓妍飾演女警探。（華映提供）

《神探大戰》前導海報傳達電影強烈風格。（華映提供）

警匪懸疑動作電影《神探大戰》由香港金牌編劇韋家輝編劇及執導，邀請多次合作的金馬影帝劉青雲詮飾幾近瘋狂的辦案神探，患有思覺失調卻又是專破懸案天才，並集合高人氣的蔡卓妍（阿Sa）和林峰聯手，打造出最生猛血腥的連環奇案，引發各方神探的破案競爭，將於8月19日上映。

韋家輝在香港被譽為「編劇之神」，曾寫出多部膾炙人口的經典影視作品，像是港劇《新紮師兄》、《義不容情》及《大時代》等，還有電影《孤男寡女》、《大隻佬》、《盲探》等。今年推出全新作品《神探大戰》，他早在7年前便已開始構思劇本，一早便認定劉青雲是主角的不二人選，「寫劇本的時候，一早已經在腦海裡認定了是劉青雲飾演神探一角。」

韋家輝與劉青雲從TVB無線電視台時期便開始合作，早在1983年，劉青雲便在韋家輝寫的《神鵰俠侶》中跑龍套，扮演村民及傳真教弟子。直到1984年，劉青雲在韋家輝編劇的《新紮師兄》中演出大反派，讓他打開知名度，後續戲約不斷，一路演成電視台當家小生。而兩人在1992年合作的港劇《大時代》，更是轟動一時，成為港劇迷心中的超級經典之作，至今仍難有作品超越，今年更是此劇開播的30年，兩人又再度推出合作的新作品《神探大戰》。

韋家輝與導演杜琪峰成立銀河映象之後，他執導的作品，9成都是由劉青雲擔任主角，但兩人已經相隔10年沒有合作，終於在《神探大戰》中再度攜手合作，劉青雲回憶說：「當時接到韋家輝的電話，問我想不想再合作，我回『想』，然後就合作了。」

兩人2007年曾合作過電影《神探》，片中的劉青雲也患有精神疾病，但韋家輝特別解釋《神探大戰》並非《神探》的續集，前作比較內斂、較為文藝，而新作則是以大量的動作場面去推進所有劇情，「這次是用動作去講故事。但《神探大戰》的『神探』成了一個代號，代表了一群在香港社會內，做了一些非法行為，再以私刑去追蹤一些懸案，將一些嫌疑人殺掉的一群人的代號。」

今公佈《神探大戰》前導海報，可以見到劉青雲焦慮的坐著，背後的牆上寫滿了各式各樣的懸案及分析的文字，「烹屍案」、「屠夫案」讓人看得膽戰心驚，除了劉青雲，還有蔡卓妍（阿Sa）、林峯及好久不見的「小龍女」李若彤加入演出陣容。而前導預告中，可以見到一開始一個慘遭虐待的女子，只穿著內衣，渾身是血的在逃生，便可看出電影的強烈風格。