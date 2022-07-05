法國雜誌「瑪麗安娜」（Marianne）引述機密報告報導，巴黎地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）鏽跡斑斑，需要全面整修，但在2024年巴黎奧運之前，只耗資6000萬歐元重新粉刷。

建築師艾斐爾（Gustave Eiffel）打造的艾菲爾鐵塔高324公尺，落成於19世紀末期，是全球最受歡迎的觀光景點之一，每年約迎來600萬人次遊客。

但「瑪麗安娜」雜誌引述的專家機密報告提到，艾菲爾鐵塔狀況很差、鏽跡斑斑。根據報導，一名不具名的鐵塔管理人形容：「簡單來說，如果艾斐爾親臨現場，大概會心臟病發。」

記者尚未聯繫到艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE），暫無法取得官方說法。

為了迎接2024年巴黎奧運，艾菲爾鐵塔正重新上漆，工程約需6000萬歐元（約新台幣18.7億元）。這是艾菲爾鐵塔第20度重新粉刷。

「瑪麗安娜」雜誌報導，鐵塔原應進行約30%的去漆工程，並塗上兩層新漆，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致工程延宕，加上舊漆含鉛，因此規模縮小到5%。

報導還提到，艾菲爾鐵塔營運管理公司為了觀光收益，不願長期關閉鐵塔。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110705