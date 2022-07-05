金門縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程今天動土，金門縣文化局表示，工程將著墨在屋頂裝飾及棟架，恢復40多年前被水泥包覆的傳統建築原貌，並保留戰爭遺跡。預定明年10月完工。

金門縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程5日動土，縣長楊鎮浯（前右）和縣議會議長洪允典（前左）等人共同執鏟；工程預定2023年10月完工。（圖/ 中央社）

動土儀式前，先由金門縣長楊鎮浯頒發感謝狀，表彰參與修復的匠師大木作李世琛、泥作王振道、瓦作黃慈友及剪黏林電貳，感謝他們多年以精湛工藝，致力恢復古蹟原有風貌。

地方史料指出，蔡復一1576年（明神宗萬曆4年）生於蔡厝，他19歲中鄉舉、20歲賜進士出身，一生文韜武略，50歲於征戰中辭世，追諡兵部尚書，相當現今國防部長。蔡厝蔡氏家廟即蔡復一的族人家廟。

楊鎮浯致詞表示，蔡厝蔡氏家廟源於宋代，明代擴增重建；有別於金門其他家廟，蔡厝蔡氏家廟雖沒有過多的色彩，但在木構件上的木雕精細，彩繪磁磚也是家廟裝飾一大特色，都將一一保留。

楊鎮浯指出，離島首件重要古物「蔡復一畫像」去年修復後回到金門，今天蔡氏家廟展開修復工程，即將恢復40多年前被水泥包覆的傳統建築原有的精細樣貌，令人期待。

文化局表示，蔡厝蔡氏家廟建築屬單進式格局，木構柱梁較細，各間疏散而質樸；木構造工法精細獨特，未上彩繪的棟架也是地區少見，2015年指定為縣定古蹟，這次修復工程針對屋頂裝飾及棟架有較多著墨。

金門縣定古蹟蔡厝蔡氏家廟修復工程5日動土，金門縣文化局表示，古厝外牆因國軍駐紮而留有的「反共抗俄」標語將不移除，牆上彈孔也見證昔日金門戰地歲月。（圖/ 中央社）

國軍曾駐紮蔡厝蔡氏家廟，文化局指出，側廳遭軍方上漆的格柵、門扇，會在這次修復工程恢復素雅樣貌；但外牆上留有的「反共抗俄」標語不移除，將與牆上的彈孔，見證昔日的戰地歲月。（編輯：戴光育）1110705