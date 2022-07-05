遭王鴻薇控論文抄襲 林智堅喊「杜絕惡意抹黑」：按鈴申告

台北市議員王鴻薇爆料，民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅的碩士論文涉嫌抄襲政府標案的報告，並詳列比對證據指控整本論文只有7頁沒抄襲。林智堅原訂中午12點開記者會，卻延宕半小時才開始，宣稱將對王鴻薇的不實抹黑提告，王鴻薇聽聞直稱「歡迎來告，讓法院認證你抄襲」，並酸林開記者會不開放提問，「是在心虛什麼？」

林智堅元訂今中午12點開記者會澄清，疑似為了等指導教授的背書簽名，延遲了近半小時才開始，開場就表示這是選舉的抹黑手段，揚言要對王鴻薇的不實言論提告，以捍衛自己及教授的清白，王鴻薇立刻發出聲明隔空反擊，「歡迎來告，而且希望儘速提告審理，讓法院來認證林智堅抄襲。」

王鴻薇另提林智堅記者會延遲半個小時，又不開放提問，甚至在YouTube直播更關閉留言功能，王質問「請問一下你到底要逃避什麼？」王鴻薇點出林智堅通盤記者會皆未針對抄襲的細節指控作具體回應，反而是在用政治語言轉移抄襲事實。

「我本來冀望林智堅有羞恥心，能夠主動宣布退回碩士論文，宣布退選，顯然林智堅沒有，反而去找老師幫他背書、掩飾，這樣的作為反而讓母校及學術蒙羞」王鴻薇怒批，同時喊話中華大學要落實調查，別讓不肖師生包庇抄襲的事實。

而林智堅自稱與指導教授共同參與研討會並撰寫報告，王鴻薇則酸若真的有參與，為何還要把論文標題不敢大方寫出新竹科學園區，而要改成某科學園區，就是怕事蹟敗露才刻意修改，對林智堅的澄清記者會的說法感到相當不齒。