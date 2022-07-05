由廣達文教基金會主辦的第十三屆廣達游藝獎頒獎，導覽達人國小組及中學組首獎與優等獎一共有1527件作品參賽，基隆市共有5位學生進入複賽，由碇內國中林奕勳獲得首獎，另碇內國中江巧歆獲得優等。佳作則是分別由碇內國中王韋蘋、基隆女中張淑琁、簡安妤獲得。

林奕勳透過對畫作的了解深入，善用現代生活工具與清明上河圖對比，導覽內容靈活創意，臺風穩健自然，口條清晰，為不可多得的導覽人才，獲得評審高度評價。另獲得優等的江巧歆同學，平順清晰的導覽，對於畫作有充分的了解及觀察，解析作品時能掌握重點，手勢自然引導聽眾，達人們以優異的表現獲得評審青睞。

此外，今年基隆市國中小藝術輔導團也在廣達基金會的補助下，至金門縣辦理相關教師研習與導覽培訓，金門縣中正國小許芯綾同學也獲得導覽達人優等獎。

基隆市辦理廣達游於藝，除了在校園巡迴展活動有著豐碩的成果外，另外在「創意教案」競賽方面，更連續多年進入複賽累計獲有2項首獎、2項佳作；在「導覽達人」競賽的項目中，已經連續七年有學生得到首獎的殊榮，歷年累計獲得10項首獎、6項優等、21項佳作、1項行政推手獎。

基隆市政府教育處長杜國正表示，基隆市秉持適性揚才的教育理念，提供每個孩子多元的學習內涵，並達到文化均富的目標。廣達同盟展展品每年在各校巡迴展出，讓學生在校內就能欣賞到不同主題的展覽，擴展美感視野，豐富生活經驗，期待廣達游於藝展覽能持續在基隆深耕。