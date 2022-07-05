內部仍在裝潢中。（洪靖宜攝）

高雄港埠旅運中心景觀，將高雄港海景一覽無遺。（洪靖宜攝）

郵輪空橋。（洪靖宜攝）

交通部長王國材今到高雄港港埠旅運中心視察，並聽取進度簡報，主要建築工程預計今年都能完工，港務公司提到，疫情前台灣郵輪旅客數每年約百萬人次，郵輪約600多艘次，王國材也表示，未來各國逐漸解封後，旅運中心將發揮郵輪母港功能，迎來更多郵輪及旅客。

高雄港埠旅運中心坐落於亞洲新灣區，興建已經快10年，主要可分為旅運大樓及港埠大樓。交通部長王國材5日到高雄港港埠旅運中心視察，並聽取簡報，港務公司說明，2106年全台灣郵輪旅客數約77萬人次，短短2年，到2018年就攀升到約108萬人次，郵輪就有621艘次，可見台灣在郵輪市場佔有一席之地。過去都是以基隆港為主，現在待高雄港港埠旅運中心落成後，就能服務更多中南部民眾和東南亞的旅客。

王國材說，疫情前每年就有600多艘郵輪100多萬名旅客，今年8月建築可以完工，陸續招商進場，希望明年初所有相關單位都能進駐。過去這2年疫情期間全世界都禁郵輪，旅運中心將一切準備好後等開放。這附近有輕軌和未來捷運黃線Y15站，歡迎全世界郵輪都能到高雄來當作母港，也能發展補給維修工作等郵輪產業。

王國材也提到，基隆跟高雄雙母港，這兩個港之間往來密切，可以相輔相成，希望未來朝700至800艘次邁進。

至於每周入境人數何時能再放寬？王國材說，昨日有擴大防疫會議中討論，可能造成另一波疫情，等國內疫情平緩後對國境開放再來討論，由指揮中心專業判斷，交通部則是對邊境防疫都配合指揮中心調整。

旅運設施涵蓋出境大廳及商店以及教保中心，教保中心已請領使用執照，預計今年7月就能取得，8月能交付營運，開2班可招收約60名幼童；港埠大樓共15層樓，有商業、公共服務空間和港務公司辦公空間等，而使用執照配合裝修及智慧化工程完工後取得，其中，智慧化工程預計今年招標施工，明年4月前完工，設有戰情中心，便於商港管理。