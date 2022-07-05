萬海航運魏姓主管在車上放置200萬現金，準備用於協調糾紛，鄭姓主嫌等5人輾轉得知訊息，今年3月8日潛入地下室敲破後座車窗，竊走車上的現金，士林地院審結，依共同犯竊盜罪，分別判處8月到1年徒刑不等，其中兩人因沒有分得贓款，願賠償損失，法官給予3年緩刑。

鄭姓、李姓、白姓、吳姓與李姓等5名嫌犯，經由暱稱「趙山河」、「RK」得知位在內湖的萬海航運大樓地下室，魏姓主管車上放有鉅款，5人則萌生歹念，潛入地下室內，由鄭持滅火器敲破後座車窗玻璃，李男則爬入車內，行竊現鈔得逞，白等3人負責接應、把風。

鄭等人得手後，隨即前往北投焚化爐附近分錢，並各自離開，並將剩餘的贓款交給「RK」，檢警獲報後，1周內循線在台中、新北市等處逮捕竊嫌，查扣身上的現金以及新買的手機。法院開庭時，鄭等人均坦承犯案，其中負責把風的吳男、李男與魏姓主管達成和解，並承諾賠償200萬元，已達成和解，魏同意撤回刑事告訴。

判決指出，敲破車窗鄭姓男子犯共同竊盜罪，判處徒刑1年，李男判處徒刑11月，白男判處徒刑10月，緩刑3年，吳男、李男判處徒刑8月，緩刑3年。