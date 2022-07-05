廖苡喬跟Gino在《黃金歲月》成了哥倆好，默契十足。（民視提供）

廖苡喬跟Gino在《黃金歲月》成了哥倆好，默契十足。（民視提供）

廖苡喬跟Gino在《黃金歲月》成了哥倆好，默契十足。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》演員Gino跟廖苡喬劇中角色5年後有很大轉變，Gino為詮釋從集團副總變成修繕水電的「崇輝」，除了留起鬍子，還特別去助曬想讓膚色更深一些，被劇組封為「犀利哥」，但他助曬過頭導致全身皮膚發炎脫皮嚴重，一度痛到站不起來，因此急送醫。

為求短時間讓角色有明顯變化，Gino靠助曬讓自己全身黑一階，不料設定時間過長，導致他助曬後發現皮膚刺痛，回家後坐在沙發，竟然痛到站不起來而緊急就醫。他說幸好吃藥後恢復得很好，不然一開始皮膚脫皮時，狗狗還會去吃皮屑，讓他哭笑不得。

廖苡喬也為戲剪去留了6年的長髮，加上染淺色系的頭髮，讓她走到哪都超醒目，她說「回頭率超高」，只是換成她回頭向別人自我介紹。她說，2016年開始拍的角色都是深色的長髮，這一次想要突破大變身，就剪去近25公分的長髮，還染了金色髮色，結果當天戴口罩一走進攝影棚，大家都驚呆了，還有人以為她是新來的實習生，讓她開心不已，她說只要是角色要求，為戲犧牲，就算要她剃光頭，她也願意。

Gino表示，他跟廖苡喬劇中5年後變成哥倆好，他劇中女兒莉莉依舊是她諮商的個案之一，但兩人關係變成body body，而不是醫師跟病患家屬的關係，他滿開心角色崇輝可以有知心好友，戲外兩人私底下也合作無間，除了在休息空檔會拍短影音，也會分享美食。