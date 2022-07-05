媽袓的信眾到底有多少人呢?

根據內政部宗教司調查概估，目前全世界至少有3億多媽祖的信眾，媽祖廟有6000多座，遍布33個國家和地區。

台灣，信媽祖的人特別多，平均4個人中就有3個信仰媽祖。尤其是每年的農曆3月23日前後半個月，所謂的「3月23瘋媽袓」，是台灣人參拜媽祖的熱烈時期，參拜人數動輒上百萬人到上千萬人。

媽袓護佑台灣，是台灣人的保護神。

「相傳在二次世界大戰時，台灣是日本的殖民地，美軍轟炸機準備要轟炸北港時，美軍飛行員卻在雲層中看見一個紅衣女子，以裙子接住所有炸彈，雖然轟炸北港，但北港卻無損分毫，美軍知道是神助，驚懼異常，媽祖保護北港的神蹟因此家喻戶曉，北港朝天宮也因此成了台灣主要的天后信仰中心之一。」宗教界人士說。

而另一種説法是，台灣四面環海，自古以來人們的生活都離不開大海，漁民們在面對未知浩瀚的大海，難免惴惴不安，因此航海的守護神－媽祖，便成了台灣人心靈上的主要依歸與寄託，更是台灣最重要的民間信仰之一。

「台灣的媽袓宮，都是由大陸湄洲媽祖的故鄉「分靈」過來的，」宗教專家説，「最早從湄洲分靈過來供奉媽祖的當屬北港朝天宮!」，所以朝天宮供奉的媽祖娘娘，通常被稱呼爲大媽，其它地區再分靈出去的，就被尊爲二媽或三媽。

有人好奇地問，台灣和湄洲的媽祖長相爲何不太一樣?同出一源，台灣的媽祖多是黑臉，湄洲的媽祖則是粉臉。

湄洲媽袓廟方人員解釋道，「最早之前，台灣信眾在分靈湄洲媽祖時，不斷在船上燒香祈福，經過3天的煙燻後，媽祖的臉就變黑了，台灣民眾還覺得臉越黑表示越靈驗。其實，湄洲媽祖是女人，愛美是女人的天性，當地民眾在重要節日的時候，都會請福祿雙全的人為她梳妝打扮，因此，湄洲媽祖的臉是粉紅色的。」

「20年前，北港朝天宮曾舉辦過迎媽祖來台遶境巡安，之後遶境活動斷了20年，去年在鴻海集團郭董的居中牽線安排，並出資2,000萬元，終於再次促成湄洲媽祖來台。」一位熟悉湄洲媽祖廟動態的福建台商透露，郭董篤信媽祖娘娘，他年少時，他們家就曾住在板橋慈惠宮裡呢!

北港朝天宮供奉媽祖起源最早，可説是台灣媽祖信仰的中心。但提到媽袓遶境，每年農曆三月「瘋媽袓」，媽祖誕辰3月23各地皆有盛大的慶祝活動，又以台中大甲鎮瀾宮的媽祖遶境活動最為盛大。Discovery 甚至將「大甲媽祖遶境」與「麥加朝聖之行」、「梵諦岡耶誕彌撒」並列為「世界三大宗教活動」。

大甲鎮瀾宮，每年參與遶境9天8夜活動信眾至少湧入幾百萬人以上，各地政商名流爭相「扶轎 」，上至總統下至地方民代無不舉香跟拜，更有不少男女信眾紛紛趴下「攥轎底」以祈求平安。參加鎮瀾宮遶境活動幾已成爲每個媽祖信眾一生非參與的使命了。

台灣三大媽祖宮，除了朝天宮及鎮瀾宮之外，另一新起之秀當屬白沙屯拱天宮。據民間傳説，白沙屯媽袓娘個性較火爆，從不按牌理出牌，起轎動作非常激烈，不過祂的收驚據聞超神效的。

白沙屯媽祖娘「粉紅超跑」起駕了!

不按既定路線的隨處遶境活動，是白沙屯媽的特色，每一年參加的信眾以年輕人居多，幾達十幾萬人，近年來，白沙屯媽隨機起駕，隨機闖入民宅救人的神蹟，更吸引了上百萬人的支持，「粉紅超跑」已然成了台灣另類媽祖娘娘的傳奇。