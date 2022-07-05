黃文英首度執導演筒的電影長片即入選威尼斯市場展。（甲上提供）

國際名導侯孝賢監製、電影美術大師黃文英首度執導演筒的電影長片作品《車頂上的玄天上帝》（暫名），從240部投件作品中脫穎而出，成功入選威尼斯市場展，成為全球獲選的27部長片之一，27部長片包括14部歐洲片、13部非歐洲片。

同列榜單的還有另1部台灣電影作品《TALES OF TAIPEI》這部電影將集合10位導演拍攝10個屬於台北的故事，10個導演包括奧斯卡提名片《不丹是教室》導演巴沃邱寧多傑、《當男人戀愛時》導演殷振豪、《孤味》導演許承傑、《大餓》導演謝沛如等人。

威尼斯市場展為威尼斯影展其中1個單元，媒合國際資金及資源的重要平台，收到作品獲選喜訊，導演黃文英表示：「很高興也很榮幸第1次執導長片即入選威尼斯市場展，也希望這部電影有更多在國際上曝光的機會。」

《車頂上的玄天上帝》日前已經殺青，正緊鑼密鼓進行剪輯及後製，電影故事背景發生在台北與黃文英導演成長的嘉義，透過攝影機捕捉舊時獨有的嘉義風光，劇情講述女主角芙月在職場、情場與家庭之間的抉擇與成長，同時也是1個關於思念與記憶的故事。

黃文英為侯孝賢導演的御用美術指導，曾7度入圍金馬獎，憑藉著《海上花》、《刺客聶隱娘》分別獲得最佳美術設計與造型設計，2018年更因參與好萊塢大導馬丁史柯西斯的史詩鉅獻《沈默》，獲選為美國奧斯卡影藝學院會員。

黃文英首次執導電影長片，就開出極為漂亮的主創名單，不但有侯孝賢擔任監製，金獎攝影余靜萍坐鎮，更邀請到林依晨、周渝民、阮經天與張孝全演出，卡司陣容星光熠熠，備受各界期待。電影預計2023年秋天上映。