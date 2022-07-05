新北市雙溪區公所推出「2022新北稼日蒔光－戀戀雙溪荷所在」，9日將在雙溪上林荷花園揭開序幕。（景觀處提供）

夏日荷花季登場，新北市雙溪區公所推出「2022新北稼日蒔光－戀戀雙溪荷所在」，9日將在雙溪上林荷花園揭開序幕，除了有森巴鼓、薩克斯風浪漫樂曲表演外，也推出花扇彩繪DIY、夜間點燈賞蓮活動，現場也設有希望市集，希望民眾選購在地小農蔬果，帶動農村休憩觀光。

佔地約7.5公頃的雙溪上林荷花園位在台2丙線16.3公里，因轄內開發程度低，四周維持良好的生態環境，荷花盛開時與翠綠荷葉形成鮮明對比，每年盛開期都吸引大批民眾搶拍。景觀處表示，「戀戀雙溪荷所在」將在7月9日至8月30日登場，每晚7至9點會在蓮花池點亮球燈，民眾夜晚時也能打卡拍照。

景觀處表示，除了上林荷花園，鄰近的雙溪老街也保有許多特色歷史建築，群山疊翠環繞下的小城座落在淡蘭古道水路必經之處，後續更帶動了台灣早期煤礦業的黑金歲月，沿著軟橋段親水公園、雙溪車站、林益和堂中藥行的百年洋樓及老街打鐵舖，可看出歷史風情、當年繁盛榮景。

景觀處補充，若民眾不想外出，市府也設置了「賞花快報」臉書粉專，民眾可隨時觀看新北境內最即時的花況。