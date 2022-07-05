小虎隊成員陳志朋今年5月被合作14年的經紀人威廉爆料長期積欠薪資後，近期被網友發現，陳志朋被大陸網紅邀請到壽宴當中當侍應生推蛋糕；此畫面一出，隨即引發網友激烈討論，甚至爆料陳志朋的出場費高達30萬人民幣（約新台幣133萬）。

近期在一位大陸網紅為母親舉辦的壽宴上，有網友眼尖發現小虎隊的陳志朋出現在現場，仔細一看才發現穿著禮服的陳志朋竟是負責推蛋糕進場的服務生，隨後在現場也沒有與網紅母親互動，似乎就靜靜的成為壽宴當中的背景板，畫面遭現場賓客曝光，引起不少議論。

對此，網路也掀起正反兩面的論戰，「就算要價不斐，推蛋糕還是太丟身段。」、「大紅大紫的小虎隊參加壽宴也該是主賓。」、「陳志朋混的可真慘。」另一派的網友則認為「不偷不搶不騙已經很好了。」、「陳志朋不知道賺多少錢了，不用你們瞎操心。」

據瞭解，陳志朋前經紀人威廉曾爆料，陳志朋自從與他合作後事業便穩定上升，他自從參加了《追光吧哥哥》後有了事業第二春，熱度直線上升，演出價碼從一場5萬人民幣（約新台幣22萬元）升到現在30萬（約新台幣133萬元），對於有高額的出場費，不少粉絲認為當然要賺。