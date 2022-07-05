新光三越推出百貨流行服飾全面5折起，特別歸納今夏必備的「3大穿搭風格」，包括歐式度假風、復古丹寧風、潮流運動風，及「6大必備潮流單品」包括長洋裝、單寧服飾、運動裝、露趾涼鞋、太陽眼鏡、綠色系配件，提供消費者用減半的預算輕鬆裝扮時尚。
若抽不出時間，新光三越也提供會員3招搶貨攻略：透過熟客系統由專櫃專人留貨、上新光三越App先購買再取貨，及skm online線上下單宅配到家。尤其深受主顧客愛用的熟客系統，2萬多名超級銷售員今年已上架逾120萬項商品，業績更較去年成長6成，其中服飾則以台灣流行女裝品牌a la sha、XING、JO-AN，及日本三宅一生旗下品牌me ISSEY MIYAKE、PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE銷售成效最佳。
而新光三越App精選優惠，也上架超過20萬件夏換季推薦商品，會員可線上挑選，以skm pay下單再找時間來店取貨，至於延伸新光三越實體服務的skm online，即起亦提供新加入會員獨家好康，凡註冊新會員即可獲得100元折價券，全站滿500元即可使用。
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