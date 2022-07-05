本土疫情持續延燒，引發民眾恐慌。消防局日前邀請「陸軍第十軍團指揮部」及「第五地區支援指揮部衛生營」盤點防疫資源，國軍承諾即刻支援人力加入台中市8個消防防疫專責單位，共同執行防疫勤務。台中市市長盧秀燕特別向國軍弟兄們90度鞠躬，感謝大家自疫情爆發以來對台中市的付出。盧鞠躬的照片一出，獲得數千個讚，大批網友直呼感動。

盧秀燕今日（5）在臉書發文，特別感性喊話：「國軍弟兄即刻支援，秀燕衷心感佩！」盧更刊出自己向國軍90度鞠躬的照片，表達感謝之情。

盧秀燕指出，消防局日前邀請「陸軍第十軍團指揮部」及「第五地區支援指揮部衛生營」盤點防疫資源，國軍承諾即刻支援人力加入台中市8個消防防疫專責單位，共同執行防疫勤務。盧強調，謝謝國軍從疫情爆發以來，協助台中市對抗疫情、支援防疫，讓傷病患能夠得到及時治療，讓市民得到更好、更安心的服務；疫情持續變化，市府也必須強化救護量能，做好準備，不讓病毒有可乘之機。

此文發出後獲得超過3000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「此一彎曲的身型，代表著感恩與謙遜！亦彰顯出為民付出心力的精神！真是令人感動！」、「感謝國軍弟兄們辛苦了！台中市民有媽媽市長，真的是很幸福的！大家加油，媽媽市長加油」、「當今政治環境看到這張市長鞠躬的照片莫名感動。這才是尊重軍人、愛護國家」、「目前看到腰最軟的市長，我這一票還是妳的，加油！」