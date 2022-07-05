過去有民眾僅消費780元就抽到青年宅，吸引更多民眾登錄，也確實有達到刺激民眾消費，帶動地方經濟發展的目標。(本報資料照片)

縣長王惠美喊出加碼，將在12日抽獎時抽出原本的百萬青年住宅外，還要再加碼一戶，再加碼價值150萬元以上的電動車1部。(本報資料照片)

彰化振興加碼活動去年10月15日推出，只要在彰化消費登錄發票就能抽獎，引發縣民狂登陸，累積金額不斷突破，登錄金額已經超過125億，縣長王惠美喊出加碼，將在12日抽獎時抽出原本的百萬青年住宅外，還要再加碼一戶，再加碼價值150萬元以上的電動車1部。

彰化振興加碼活動將再12日舉行最後一次抽獎，憑消費金額200元的發票收據，或台灣pay消費證明就能登錄，200元就就有一個序號，今年1、4月已經抽出3戶青年宅，50台電動機車等大獎，而縣長王惠美再4月時說過，若累積金額超過120億的話會再加碼，如今已經突破門檻達到125億，縣府也釋出最新獎項。

縣府經綠處長劉玉平表示，彰化振興加碼活動登錄發票營業稅籍必須登記於彰化，發票日期自2021年10月15日至2022年6月30日止，已於日前截止，目前累積登錄金額已經突破125億，過去有民眾僅消費780元就抽到青年宅，吸引更多民眾登錄，也確實有達到刺激民眾消費，帶動地方經濟發展的目標。

劉玉平說，12日將會舉行最後一次抽獎，原本將抽出1戶青年宅及超過6000個現金獎項，因突破120加碼門檻，將加碼1戶青年宅、1輛價值150萬的電動車，還有60台電動機車，另外現金獎2萬元也會從50組加倍到100組，1萬元從100組加倍到200組。

劉玉平強調，「花在彰化，好禮一把抓」活動已經截止，將再12日抽出所有獎項，振興計畫主要目的佑就是希望鄉親、觀光客能夠到彰化消費，認識彰化，也感謝商圈、觀光工廠、在地產業等配合店家，一起帶動彰化經濟。