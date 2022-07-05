因應全球節能減碳趨勢與再生能源、電動車領域的快速發展，台灣傳統石化能源產業龍頭台塑企業，加速推動綠色新能源布局，正式成立 「台塑新智能科技公司」，跨入「節能」、「儲能」、「新能源」與「循環 再利用」等 4 大領域，並規劃於彰濱工業區設置規模達 2.1GWh(21 億 瓦時)的磷酸鋰鐵電池芯廠，運用能源產業上中下游整合的豐沛經驗，建構綠色再生能源產業鏈，為台灣新能源產業，投下震撼彈。

台塑新智能科技公司董事長王瑞瑜表示，產業發展與環境永續一樣重要，關鍵是要能找到最佳的平衡點，並落實執行管理。台塑企業因應 全球能源產業發展趨勢，善盡地球公民與環境共生共榮之責，整合企業內 相關資源，全力推動新能源關鍵技術與產業布局。

王瑞瑜指出，台塑新智能科技公司規劃將跨入節能、儲能、新能源與循環再利用等 4 大領域，除藉以進行多元能源發展布局外，亦將為台灣每年至少減碳 20 萬噸。

在節能上：將延續台塑企業精神，精進各項節能減碳技術，開發不同能源 使用場域的節能與智慧能量回收系統，並投入尖離峰電力平衡節能 管理技術研發，協助台塑企業於 2050 年達到碳中和。

儲能則是承接台塑生醫於儲能產業建構的電池電控與安全模組核心技術 及產業應用實績，擴大推動家用、商用及工業用儲能系統布局，並與 國內外車廠合作，開發車用電池模組。

在新能源部分，除加速投入風力、太陽能發展外，亦已著手開發智慧電網 控制系統，提高綠能使用效率，開展多元創能領域，促進綠電使用占比。

最後在循環再利用上，發展包括降階汰役電池使用與材料回收的鋰電池回收 技術，並投入各類碳捕捉、碳利用及碳封存及貴金屬回收技術開發。

台塑企業於新能源領域的發展布局已近 26 年，目前已掌握多項新能源 領域關鍵材料技術與量產能力，以電池芯為例，包括鋰鐵正極材料、電解 液、鋰電銅箔、隔離膜用 PP 等，材料自製率已達 70％以上。

此次透過台塑新智能科技公司轉投資台塑尖端能源科技公司，規劃於彰濱工業，建構面積 6.1 公頃的綠能生產基地，初期將先分別設置 2.1GWh 鋰鐵 電池芯廠與模組廠，預計於 2024 年上半年完工量產，後續再視發展狀況，投入第二期擴建，目標將電池芯與模組產能分別提升至 5GWh。

另一方面，因應電池芯廠量產前、新能源市場的龐大需求，於台化彰化 廠區先設置年產能達 200 百萬瓦時(Mega-Watt hour)的鋰鐵電池模組 產線，目前已設置完成進行試俥中。除將藉以供應台灣、日本、美國、 東南亞等地區各類 UPS 緊急備用電源需求外，亦結合翰可能源、華城電機 等合作夥伴，加速布局台電 AFC 電網調頻服務、用電大戶及風力發電等 領域之電網級儲能貨櫃市場，預計 2022 年底前的設置容量將可超過 50MW(50 百萬瓦)，後續亦已著手規劃 2 座 100MW 電網級超級儲能站。

台塑新智能科技公司亦與日本雙日集團、協禾國際、達方及中保星生 合作，啟動台灣、日本、美國家庭用儲能市場布局，規劃推出 12.2 度電 居家儲能系統，可供 3-4 口之家一整天的電力備用需求，預估每年銷售量 可達 10000 組以上。透過上述這些鋰鐵電池儲能系統的發展規劃，希望 能為提升電網韌性與穩定度，貢獻一點心力。