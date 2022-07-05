北藝中心場館內座椅破損海綿外露。（台北市議員黃郁芬提供）

被譽為士林新地標台北表演藝術中心，還因特殊外型還登上CNN全球8大創新建築，無奈年初試營運期間問題一籮筐，7月初開幕後還被抓出座椅破爛、標示不清、座椅破爛及場館悶熱等問題，讓民眾罵翻天，多名議員炮轟市長柯文哲稱北藝是和國際接軌的重要象徵，但硬體設施讓人失望，質疑市府只做表面工夫、敷衍了事。

北藝中心位於士林夜市旁，過去曾因廠商倒閉、工程延宕，一連拖了10年才順利落成，這也是台北市長柯文哲任內最後一項的重大政績，市府更將開幕典禮辦在8月6日、柯生日當天，他也多次宣稱北藝將成北市重要地標，強調開幕後必能帶給地方繁榮，一掃士林因疫衝擊的陰霾。

無奈北藝不僅因獨特外型評價兩極，今年3月至5月試營運時，就已出現場館內標示不清、還有500組座椅破損，豈料開幕後問題依舊，有民眾日前赴北藝大劇場觀看明華園演出時，發現劇場高樓層樓梯過陡，卻沒有手扶梯可直達，恐導致長者慘跌，座椅前後排距僅有一個成人拳頭寬、標示也不清，座椅海棉也破損外露，場館內也因空調循環問題相當悶熱。

在地議員黃郁芬質疑，她早在試營運期間要求北藝、文化局改善硬體設備，但前述問題遲至開幕都未獲改善，批評柯為求政績、把北藝趕鴨子上架，質疑市府對北藝的重視只是在做表面功夫，對真實問題視而不見、敷衍了事，傷害用心規畫的北藝中心團隊。

在地議員鍾佩玲也說，除內部設計問題外，北藝環境管理也略為鬆散，但她卻在一樓門面處看到部分草皮堆放工程物品，劍潭路無障礙斜坡道入口也放置活動式柵欄阻擋，導致身障者須另繞遠路才能入場，地下停車場的高壓電設施無人看管、標示滅火器位置也空無一物，種種都顯示北藝內部管理過度鬆散，有待加強。

市議員李建昌則質疑，北藝是指標性藝術景點，沒想到卻金玉其外敗絮其中，未來恐會貽笑國際；市議員吳沛憶嗆，北藝是位於首都的國際級表演場館，卻從試營運到開幕一路落漆，「只是把椅子處理好不要破，難道連這點都做不到嗎？」