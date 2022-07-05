新北市中和區秀安一帶有逾十里居民，原有活動空間數量明顯不足，新建的十秀市民活動中心內部空間共90坪，能有效解決問題。歷經各單位努力，該活動中心於上個月完成管線安裝，今（5）日正式啟用，預計可以造福周遭4萬多位居民。

十秀活動中心位於台64高架快速道路下方，分為A、B兩棟地上一層建築物。該處原是停車空間，但長年有閒置狀況，在地方民代爭取下，決定新建活動中心，去年11月正式開工，以LGS輕鋼構工法打造板牆，內部空間共90坪，上個月台電、北水以及中華電信進駐安裝管線，正式宣告完工。

侯友宜今出席揭牌儀式時表示，中和土地趨近飽和，寸土寸金，此次善用高架橋下空間重新規劃，繼七安集會所落成後，里民又多了一處活動中心可以使用，是市政建設重要里程碑。

民政局長柯慶忠指出，十秀活動中心東通新店，西接板橋，交通便利視覺設計溫暖質樸，且以可再生利用的環保綠建材落實節能減碳，更特別設置2間多元友善廁所，除了友善跨性別者，更考量讓年長者、身障者及親子族群方便。

中和區公所表示，活動中心內空間概分為小型會議室及多元活動場域2大區塊，硬體設置都已完備，目前7月份除已規劃銀髮族柔樂球、讀經班及書法班，還有慈濟C級巷弄長照站進駐，照護里內長者。