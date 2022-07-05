台灣港務公司董事長李賢義5日表示，台灣港務公司6月底已經舉辦「港埠業務費合理化調整方案」說明會，進出口商和碼頭工會等相關團體，已達成共識，平均調漲10％，在後續作業完成之後，將送交通部核定，預計明年1月即可正式實施。

台灣港務公司董事長李賢義5日陪同交通部長王國材，視察高雄旅運中心大樓興建進度時，他接受提問時，針對「港埠業務費合理化調整方案」做了上述表示，等於是在明年國曆元旦，送給弱勢碼頭勞工一個元旦禮物。