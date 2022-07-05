新冠肺炎疫情趨緩，外界關注邊境何時能進一步鬆綁。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日上午透露，入境改用快篩的可能性相對低，但會考慮從低風險地區先取消PCR報告。對於哪些國家屬於低風險區？發言人莊人祥表示，低風險區的定義還需要修正，此外還要考量監測、檢驗量能、疫情資訊的透明度來決定。

莊人祥表示，先前針對低風險地區的定義，是清零的時候訂的，是根據疫情的數據和趨勢，比如近2周平均病例數小於10、每百萬人口平均小於1，未來是否修正還需要考量，還會參考監測、檢驗量能、疫情資訊的透明度。

對於是否能推動「0+7」？莊人祥表示，目前每日疫情還在3萬例左右，其他國家例如南韓，是到疫情很低的時候才宣佈，低到多少，很難有絕對的數字，但是目前整個降低的速度趨緩，還要了解未來是否會持續下降。「0+7」不只牽涉每日病例數，還有未來面對BA.4、BA.5的變異株情形，先前說過7、8月可能會有一小波BA.4、BA.5的疫情，還需要持續關注。