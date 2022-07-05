工研院49周年院慶活動，連線全台共五大院區主管齊聚線上，一起為工研院獻上祝福。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研49周年院慶舉辦淨零特展闖關活動，讓同仁透過闖關更加了解工研院研發的淨零創新科技。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院5日舉辦49周年院慶，運用多元線上、線下虛實整合方式，讓北中南同仁空中同樂，展現創新思維，經濟部長王美花線上參與，讚許工研院科技創新能量，尤其在淨零技術上有多項成果落實於業界，是台灣產業升級轉型的重要推動力。

王美花表示，經濟部為幫助產業開拓市場新局，支持工研院開創研發淨零轉型相關技術與服務，如「低碳世代綠色甲醇生產技術」，在生產製程可以減少210萬噸的碳排放，已與石化廠、鋼鐵業合作開發與場域驗證。

工研院與帆宣、亞氫動力合作研發「工業製程餘氫發電及純化回收技術」，短期將製程產生的餘氫回收進行發電，中期將透過創新純化技術，將餘氫再純化回用於製程中，提供了新環保能源解決方案。

工研院董事長李世光表示，工研院創新研發成果屢獲全球百大科技研發獎、愛迪生獎外，更六度榮獲全球百大創新機構獎，是台灣得獎最多的常勝軍，更是全球「唯三」獲選百大創新的研發機構，也是亞太研發機構的第一名，展現工研院群策群力，締造亮眼成績。

工研院院長劉文雄指出，為因應疫情挑戰，工研院同仁已將創新思維、敏捷管理、開放溝通三大文化DNA融入在工作中。面對未來2050年淨零碳排趨勢，4月中舉辦的「打造淨零時代競爭力」論壇暨特展迴響很大，期盼未來與產業合作，為台灣產業帶來新商機。

工研院49周年院慶，頒發「創業競賽獎」、「2030跨域議題海選獎」、「資深正級人員」等獎項，並展出供給、需求、製造與環境四面向前瞻性的淨零技術研發成果，期以創新的減碳技術協助產業淨零轉型，掌握綠色供應鏈新商機，厚植產業淨零減碳實力。