在現代社會中，雖說錢並非萬能，但是沒有錢卻是萬萬不能，命理專家小孟老師就點名5星座是拜金女，相當愛錢，在對象的選擇上除了金錢觀必須相符之外，對方的經濟條件也是關鍵，否則給不了她們足夠的安全感。

▍第5名：金牛座

金牛女相當實際，她們喜歡精打細算，到處比較CP值，熱愛使用各種優惠券，對於研究該如何使用金錢，她們根本樂在其中。金牛女希望能過上好的生活，吃好的用好的，花錢買十件爛衣服不如買一件好的，所以她們很容易讓人有種「我只願意使用好東西」的印象，但其實她們在乎的是生活品質，在該省錢的地方也很願意吃苦。

想追求金牛座的人，很容易誤會她們是公主，雖然她們內心很渴望被當公主寵，但她們更在乎金錢使用的價值觀是否雷同，所以渴望能找到一樣在乎生活品質的對象。

▍第4名：雙子座

雙子女非常在乎精神層面的滿足，很多人會以為她們不敗金，但這樣想就錯了，因為她們所追求的浪漫生活，是需要花很多錢才有辦法營造的。雙子女的自尊心很強，會希望自己賺得多，但若出現浪漫多金的追求者，她們也會被金錢所迷惑，雖然她們會自我催眠，自己愛的是對方的才能和天賦，但說穿了，沒有錢又怎麼能給雙子座作夢的空間跟自由呢？

▍第3名：獅子座

獅子女談戀愛時非常在乎自己的價值感，只要能夠提升她們的價值，就能擄獲她們的芳心，尤其是名牌包、名牌服飾、珠寶跟房產，如果收到這些禮物，她們會覺得自己很被對方重視，因為這些貴重的東西不是每個人都願意奉獻的，她們感到開心之餘，也覺得自己值得被這樣對待。所以當追求者只願意帶她們吃路邊攤時，會讓她們感到沮喪，並懷疑對方的愛意。

▍第2名：處女座

處女座的人從小就知道自己的身價會影響到世人對待她的態度，於是她們會用比較高標準的狀態去經營自己，不會讓自己日子過得太差。而在選擇對象上，她們勢必會去衡量對方的經濟條件，如果不夠好，就要看對象是否有成功的潛力，因為只有經濟狀況好，她們才會有安全感，就能夠放心不焦慮。

處女座很害怕被親戚朋友們比較，如果自己不是在大家的標準之上，她們就會覺得挫敗。但其實真正能給她們安全感的是自己穩定的工作，一味追求物質條件只會讓她們內心感到空虛。

▍第1名：水瓶座

水瓶座的人在面對感情時出奇的理智，對水瓶女而言，感情上的玩樂與金錢需要同時擁有，若是小時候吃苦長大的水瓶女，在愛情與金錢之中必須做選擇時，她們傾向先選擇金錢，因為理智上她們知道錢與快樂是不可分割的，雖然她們會感到些許痛苦，但她們可以在情感上切割得很清楚。

所以有些極度拜金的水瓶女可能不只一位男朋友，而這些男友會有個別滿足她需求的功能性。有些人會覺得水瓶女太自私，但這是她們過分理智的展現，所以很多水瓶女會有一生遇不到真愛的感受。