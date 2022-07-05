年度美食盛會「台灣美食展」過去2年皆因疫情停辦，今年確定回歸，於8月5日至8日在台北世貿一館登場，預計會有520個攤位。主辦單位台灣觀光協會表示，熱愛美食的民眾可以從7月6日起開始購買預售票，如果現場捐血或是警消醫護逛展，則可免費入場。

台灣觀光協會秘書長羅瓊雅表示，前2年的台灣美食展以防疫為優先考量而取消辦理，這段日子以來，飯店、旅遊業者相當辛苦，很高興今年終於可以順利舉辦，為業者們注入一劑強心針。

今年美食展以「節慶活動」為主軸，期望帶給民眾希望、開心的氛圍，台灣觀光協會將盡全力和業者一起用美食擄獲民眾的心，希望能透過這場展覽，向廚師致敬，也讓更多熱愛美食的專家、民眾，能夠一起聚在台灣美食展這個平台，一起守護、也讓大家熱愛的美食有更好的發展，並體驗台灣美食豐富的文化。

美食展規劃4大展區，「美食饗味」有知名飯店、伴手禮；「政府展館」，包含了從產地到餐桌、客家到原民、小吃到大菜，應有盡有地各種主題性的台灣美食；「探索廚藝」有向金牌廚師致敬的藝鳴驚人館，可以在這裡看到拉糖、翻糖、蔬果雕刻和藝術麵包的美食藝術展品，展期間也會邀請大師現身舞台展演；「異國美食」則有日本美食館、穆斯林美食館及首次參展的奈及利亞等國家地區展出，讓大家可以在國境尚未開放前，先來美食展品嘗大家都很想念的異國料理。

台灣美食展再度和台北捐血中心合作，只要在7月30日至8月6日間，於大台北捐血中心17個捐血點挽袖捐血，捐血1袋（250c.c.）即可獲得門票1張。另為感謝這段日子以來，一直堅守防疫前線的警消醫護人員，更加碼推出，警消醫護人員免費入場活動，藉機向在前線防疫的英雄致謝。