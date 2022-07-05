根據經濟部統計處資料，台灣零售業網路銷售總額自2020年疫情爆發開始，連續2年皆以年增20%的速度成長，正是看準後疫情時代台灣零售網路發展未來趨勢，台灣本土一站式開店平台CYBERBIZ攜手LINE，希望透過雙方優勢，加速實現OMO（Online Merge Offline）虛實融合的商機。

CYBERBIZ觀察後疫情時代下，出現幾項新零售的樣貌，除了實體通路與品牌加速投入電商以及消費者對於社群依賴度持續成長外，電商網購邁向熟齡化，也就是45-65歲區間的消費者顯著提升，而新的網購方式（OMO）也逐步成形。

目前LINE全台活躍用戶數高達2,100萬，年初《Digital 2022: TAIWAN》台灣網路使用報告調查中也顯示，LINE為台灣最受喜愛的社群媒體，用戶活躍度更居所有社群之冠，顯示台灣消費者對LINE使用的依賴。

因此，面對後疫情電商新零售時代，LINE成為各家品牌新戰場，CYBERBIZ攜手LINE合作，就是希望能協助品牌更快速的站穩腳步，未來只要是CYBERBIZ客戶，CYBERBIZ皆能協助客戶加速開通LINE官方帳號認證（取得藍色盾牌），而客戶也能在LINE平台上使用完整的一站式服務。

透過CYBERBIZ也能讓品牌官網和LINE官方帳號進行深度串聯，有效提升整體會員經營，幫助客戶於LINE官方帳號上更精準導購，加速實現OMO融合商機。例如CYBERBIZ客戶於LINE直播時的介面串接，讓消費者可以觀看直播的同時，便直接下單不轉跳，成為網路銷售新利器。