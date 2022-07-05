為力挺國產石斑魚，新天地餐飲集團透過承諾半年保證採購3萬斤國產石斑；屏東縣長潘孟安也親至新天地北屯店表達感謝。（馮惠宜攝）

新天地餐飲集團即日起將婚宴菜單全面改用台灣石斑魚替代部分進口魚種，推出一系列石斑魚料理。（馮惠宜攝）

新天地餐飲集團除了在婚宴菜單中大量以台灣石斑魚取代進口魚，更鎖定國人中秋節烤肉需求，加碼推出「藤椒玉筍海石斑」易烤盒。（馮惠宜攝）

為力挺國產石斑魚，新天地餐飲集團即日起將婚宴菜單全面改用台灣石斑魚替代部分進口魚種，更計畫在中秋烤肉旺季推出「藤椒玉筍海石斑」易烤盒，承諾半年保證採購3萬斤；屏東縣長潘孟安5日也親至新天地北屯店表達感謝，他也坦言嚴峻的考驗才要開始，未來如何避免單一魚種、集中單一市場才是根本解決之道。

台灣石斑魚銷大陸受阻，潘孟安表示，過去外銷大陸市場每年約6千多公噸，因外銷受阻，目前仍有3千6百多公噸要凍存，屏東縣府也媒合了4家冷凍廠進行去化，並透過加強國外通路採購，到年底要完全去化6千多公噸應無問題；他感謝新天地集團透過研發美味的新石斑魚料理，以及各種料理包，可望讓更多消費者改變飲食習慣、愛吃國產石斑魚。

有鑑於國產石斑面臨外銷受阻、衝擊養殖業生計，有近80年歷史的新天地餐飲集團，以海鮮料理聞名，更深耕婚宴市場，為協助訂單轉移去化，廚藝團隊發現雖石斑魚肉質鮮美、營養豐富，但單價高、魚皮厚、魚鱗難刮等特異性要推廣給一般消費者需透過餐飲業推廣及漁產產銷通路分切包裝，甚至於推出石斑魚料理包，才能帶動銷量。

為此，廚藝集隊也研發一系列菜單，包括甘梨樹子海石斑、剝椒鮮露龍虎斑等，將逐步取代婚宴菜單中進口魚料理，新天地餐飲集團品牌行銷副總林國威表示，雖然食材成本提高，但可以增加近一成國產石斑魚使用量。

而除了在婚宴菜單中大量以台灣石斑魚取代進口魚，更鎖定國人中秋節烤肉需求，加碼推出「藤椒玉筍海石斑」易烤盒，讓國人可以最簡易、輕鬆的方式，享用美味的石斑魚燒烤料理，藉由中秋全民烤石斑，推升石斑魚的使用量。