屏東恆春鎮5日驚傳住宅火警。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東恆春鎮5日驚傳住宅火警。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東恆春鎮5日驚傳住宅火警。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東恆春鎮5日驚傳住宅火警，5歲詹姓男童與阿公在家中午睡，不料突來火警，阿公跑出去報警求助，結果火勢撲滅後發現男童全身燒燙傷無生命跡象，送醫搶救後不治，起火原因尚待釐清中。

據了解，男童與父母、阿公同住，今天爸媽出去上班後，他與阿公分別在2個不同房間睡午覺，不料突來火警，阿公嚇得趕緊跑出去報警求助，警消獲報趕赴現場後立即布水線入室搶救，不到半小時即把火勢撲滅。

但警消卻在房間發現男童全身燒燙傷沒有生命跡象，趕緊送往恆春旅遊醫院搶救，不過仍急救失敗，起火原因尚待警消釐清中。