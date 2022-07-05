女星吳怡霈曾擔任新聞記者及體育主播，轉戰演藝圈後闖出不俗成績，在主持與戲劇上都有亮眼表現，常與網友分享日常點滴的她，在Instagram限動透露打完第3劑疫苗後，生理期竟大亂半年未見改善，讓她趕緊詢問是否有人也有相同狀況。

吳怡霈表示打完第3劑疫苗後，原本每個月正常規律的生理期開始大亂，有時候快2個月沒報到，有時候則是僅來2天就結束，接著透露最糟狀況宛如「洪水猛獸般來了」，像是這個月就連來2次生理期，而且連2天都痛不欲生，接著無奈表示：「現在還在等止痛藥效發作」，立刻引起大批網友討論。

吳怡霈打完第3劑疫苗後，生理期大亂半年未見改善。(wuipei29 IG)

台灣五月時疫情嚴峻，本土確診數爆增，吳怡霈就在Instagram開放醫護人員分享現況，眼見許多人分享描述工作現況，像是「每天8至10小時不吃飯、不喝水、不尿尿，全程穿著隔離衣」、「穿著全套隔離衣進行手術」等，辛苦狀況讓所有人直呼心疼，她當時耳聞週遭友人在路上看到有人為了要領保險金，因此想要賣「確診水」，讓她氣到怒喊：「這社會是怎麼了」。