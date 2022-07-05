台北市議員王鴻薇爆料，民進黨提名的桃園市長參選人、新竹市長林智堅2008年的中華大學碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書，指導教授賀力行透過書面發表聲明，指林智堅有參與研究討論、分析等，在碩論中使用相關內容屬合情合理。

賀力行發出書面聲明指出，中華大學管理學院當年成立台灣顧客滿意度指標（TCSI）研究小組，賀力行、李友錚、和王明郎等教授，都屬於TCSI實驗室，大家共同參與討論，也分享使用相關資料。

賀力行說，林智堅在碩士進修期間，接受他的指導，並李友錚、王明郎教授有互動，林智堅也共同參加TCSI實驗室討論，提供意見。他說林智堅在教授們的指導下參與研究，並在2008年6月繳交科管局結案報告前的同年4月，由林智堅、王明郎與他聯名，在研討會上發表共同研究。

賀力行指出，事實上竹科周邊居民滿意度的這份研究，林智堅有參興討論、問卷發放、回收及資料分析，因此他在碩論使用相關研究內容，教授們都認為實屬合理合情。