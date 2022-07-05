經濟部日前拍板調漲國內電價調漲，惹得民眾罵聲一片，台北市長柯文哲今稱，在這次電價調整方案中，雖然住宅用電千度以下凍漲，但其他東西還是會跟著漲，他批評這項政策就是典型的「權術、幻術」，但他認為台灣電價太便宜，這些問題還是要處理，如果現在不做，40年後還是一樣。

柯文哲日前接受今接受《震傳媒》專訪，資深媒體人黃光芹提及電價調整問題，還質疑經濟部長王美花說法和當年國民黨相仿，柯表示，政治還是要務實，前總統李登輝就常說，40年沒解決的問題不要想在4年內改變，但他認為如果現在不做，40年後還是一樣，所以電價問題還是要處理。

柯進一步指出，電價問題不是今天才造成，台灣不是能源豐富國家，但電價與其他世界各國相比，幾乎是倒數第二、第三低的，現在台積電與Google的資料中心來台灣設廠，並不是因為台灣多厲害，而是因為電價太便宜，因為有政府幫忙補助，說穿了就是老百姓在補貼。

柯文哲說，目前的方案是住宅用電千度以下凍漲，但其他東西還是會跟著漲，這就很好笑，對一個家庭主婦來說，現在的情況就是除了電沒有漲、其他都漲，批評這種政策就是典型的「權術、幻術」，但台電的問題是今天才發生的嗎，如果要解決好幾年前就要去做了。