嘉義地檢署檢察官陳昱奉講授打擊網域假訊息。（廖素慧攝）

嘉義檢警調政風等單位人員上查賄訓練課。（廖素慧攝）

嘉義地檢署辦理「2020年地方公職人員選舉查察教育訓練」。（廖素慧攝）

2018年九合一選舉嘉義地檢署查察賄選已發出2415萬元檢舉獎金，績效名列前茅，今年底九合一選舉接近，嘉檢將再接再厲加強查賄，5日集結嘉義縣市警調政風人員辦理查賄教育訓練，打擊網路假訊息也列入重點項目。

距離年底九合一選舉僅剩不到5個月，嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」已於5月揭牌，今天及7月15日辦理「2020年地方公職人員選舉查察教育訓練」，嘉義檢警調政風等各單位參加。

檢察長張曉雯表示，為了端正年底選舉風氣，精進轄內司法警察機關查察賄選的量能，此次教育訓練特別由主任檢察官王輝興、臺灣高等檢察署資通犯罪小組成員陳昱奉檢察官、法務部調辦事主任檢察官林映姿、準國家通訊傳播委員會委員之中正大學王正嘉教授等人來授課，包括查賄技巧與實務、網路假訊息、防制暴力及境外勢力介入選舉等內容。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，2018年辦理地方公職人員選舉查察賄選，起訴296件，提起當選無效之訴有14件，確定當選無效7件，並已核發檢舉獎金2415萬元，績效全台名列前茅，而今年底選舉目前已有12件情資，包括5件選他案、7件選查案。

嘉義地檢署公布查賄檢舉專線05-2752548、傳真機05-2780445或免付費專線0800-024-099。

2018年嘉義檢警調查賄雷厲風行，嘉義市前副議長郭明賓、故市議員廖天隆、嘉義縣前議員王焜玄等人中箭落馬，以致地方政治生態改變。