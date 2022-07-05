近日是宜蘭米的收穫時期，宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭米是一年僅採收一次的「一期稻作」，農地有適當時間休息，所以生產出的稻米粒粒飽滿、晶瑩剔透，品質相當好，雖然今年因為天候影響，造成稻米不稔實、稻熱病等損害情形發生，但仍會繼續努力，要將宜蘭米打造成第一好米！

林姿妙昨（4）日在臉書表示，每一粒金黃稻穀，是百日的辛勤、是千滴的汗水、是農民朋友們的用心栽培，宜蘭米一年只有一期稻作，因農地有適當時間休息，生產出的稻米粒粒飽滿、晶瑩剔透，品質相當好，近年也積極行銷、舉辦冠軍米拍賣等，讓全台民眾都知道宜蘭米「勁厚呷」，甚至出口到日本，讓好滋味飄香於國際。

林姿妙指出，因為天候影響，部分宜蘭水稻出現稻米不稔實、稻熱病等損害情形發生，她以特別到農會了解收購、烘乾及集運調度情形，也請農友切勿青割及搶收，並配合農會等公糧業者相關管理措施，依序辦理繳穀作業，以分散人流及減少等候時間。

林姿妙說，她非常關心及重視農民的權益，已建請中央針對水稻是否可以專案救助或將保險理賠制度作更細緻的滾動檢討，以減輕農民損失並維護農民權益，呼籲農民一起努力，將宜蘭米打造為第一好米！