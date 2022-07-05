台中一名女網友近日到一間麵食館用餐，結帳被多收15元，她向老闆娘反映，卻被回覆餐點漲價，新價錢版本菜單已上傳到Google，她查看Google頁面根本沒看到新菜單，反在評論中找到其他「受害者」，她留言聲援，竟被老闆娘嗆辣回覆「妳很差這10元嗎？」對此，《中時新聞網》找到店家，老闆娘表示，針對網友不實指控，已到警局提告。

原PO今（5）日於論壇《Dcard》指出，昨日晚間和朋友到麵食館用餐，老闆娘是一名大陸人，當時店內沒有其他用餐客人，他們一共點了牛肉捲餅90元、肉絲炒貓耳朵85元，依照菜單上的金額是175元，沒想到結帳時卻被多收15元，為190元。

原PO向店員反映，沒想到老闆娘馬上跳出來，「妳點餐前沒看Google？我已經把新菜單價錢傳上網了」，原PO傻眼，「原來菜單的價錢只是參考用，點餐前都要先看Google才知道真正的價錢嗎？不是每個人點餐前都會先看網路，而且點餐前也沒有先告知。」

老闆娘理直氣壯說，「我們已經漲價好幾個月了，是妳自己沒有先上網看。」嘴裡滔滔不絕稱麵粉漲價很多、一桶油從800元漲到1100元、店裡的麵皮都是自己揉、自己桿，「妳不知道我有多辛苦嗎」等。

原PO表示，從頭到尾都沒有不能接受漲價，只是希望得到合理解釋，她進一步詢問「漲價怎麼沒有印新菜單呢？」老闆娘說，「這些菜單用完我才要換菜單啊！難道印菜單不用錢嗎？」下秒叫旁邊的店員從口袋掏出10元，「不然阿姨賠妳們10元啊！」

原PO在評論中找到其他受害者。（圖／翻攝自Dcard）

原PO十分無奈，結帳時被多收15元，卻只退10元，再加上10元還是店員的，她退回後又被老闆娘放在自己口袋，事後她查看店家Google頁面，發現根本沒有新菜單，反而在評論中看到不少網友給一顆星負評，指控店家，「菜單價格與實收價格不符」。

原PO懷疑店家自己留言，幫自己說話。（圖／翻攝自Dcard）

原PO氣炸在Google留下負評。（圖／翻攝自Dcard）

其中她看到一個帳號疑似是店家自己留言5顆星，她忍不住留言回覆，「標示不清楚，事後突收費增高，我就問妳心裡好不好受，還是妳乾脆把菜單價格全部換成時價好了，這樣不是更舒服？」豈料老闆娘竟在下方回「妳很差這10元嗎？」

店家在Google回應原PO。（圖／翻攝自Dcard）

原PO瞬間暴怒，「我們欠缺的從來就都不是這10元、15元，也從未要求店家賠償，我們只希望誠心的道歉，大家賺錢都很辛苦，10元就不是錢了嗎？」

《中時新聞網》打電話詢問，老闆娘表示，6月21日已將新菜單上傳到網路，該名網友當天到店內用餐，是店內的阿姨疏忽忘記告知已漲價，但當天出餐時，有給比平常還大份量的牛肉，已超出成本，老闆娘無奈地說，事件在網路曝光後，很多網友要她滾回大陸，當中更藏有不少難聽的辱罵字眼，針對網友的不實指控及羞辱，已赴警局報案，將提出告訴。