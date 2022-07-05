我國邊境攔截破百例BA.4、BA.5變異株病例，為避免BA.4、BA.5變異株落入本土，中央流行疫情指揮中心是否會考慮以清零的態度面對？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，現在已實施3+4隔離政策，不太可能再用清零態度面對疫情，將來也不會考慮針對BA.4、BA.5的病患進行延長隔離等措施。

羅一鈞表示，目前邊境無論是Ct值多少的個案，只要出現陽性都會被判為確診，但由於現在已實施3+4政策，讓入境第4天的民眾可有條件進入社區，因此若用清零的態度面對BA.4、BA.5疫情，可能不會很有效率。

羅一鈞說，將來也不會考慮採用清零的態度面對BA.4、BA.5變異株，不過現在已針對BA.4、BA.5感染者實施擴大篩檢方法，一旦確認是BA.4、BA.5，就會針對同住家人、同行者進行第一圈篩檢，再藉由結果評估BA.4、BA.5在國內傳播的情形，以及入境確診者的防護措施有無做到位。

羅一鈞強調，BA.4、BA.5的確診者相關隔離措施，目前仍是依照一般接觸者的處理方式，不會特別重啟或延長隔離。