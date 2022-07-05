疫情延燒3年，樂天Kobo分享今年上半年Top10暢銷排行榜，由熱門長銷書《原子習慣》拿下冠軍，另受到俄烏戰爭影響，增加收入亦成為一般民眾重視的議題。

樂天Kobo統計，上半年的暢銷冠軍《原子習慣》，在自我成長類別書籍中一枝獨秀，成為建立習慣法則的經典指南。此外今年上半年Top10心理勵志類別書籍，一共有3本新進榜書籍，成為第二大暢銷類別，其中由《蛤蟆先生去看心理師》拿下排行榜第二，此書為1997年即出版的暢銷心理學經典，直接將心理諮商過程以動物角色呈現，與蛤蟆先生一起經過一趟療癒旅行；藝人賴佩霞的《我想跟你好好說話》、心理學經典《被討厭的勇氣》，也羅列在上半年暢銷當中，顯示讀者尋求自在、快樂的人生。

俄烏戰爭帶動的全球局勢動盪，物價飆漲帶動全球通膨危機，投資理財相關的《致富心態》、《窮查理的普通常識（增修版）》，從去年就持續暢銷；而精進職場能力的書籍，如《超級思維》、《彼得原理》、《哈佛法學院的情緒談判課》則是Top10今年新上榜書籍。

在文學小說方面，以《極限返航》最受歡迎，此書是寫實派科幻大師安迪．威爾今年推出的最新作品，不僅社群口碑極佳，甚至得到比爾蓋茲、歐巴馬等名人加持推薦，打敗其他文學類小說，入榜上半年暢銷榜單。