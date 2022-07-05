搶攻智慧家庭商機，中嘉寬頻宣佈即日起推出「智慧遙控器」，獨家結合「Google Nest Mini音箱」及「Home＋智慧家APP」，打造最新穎的整合性服務，用戶能以最簡單便利的方式，讓既有家電一秒變聰明，且貼心提供五星級到府安裝服務，不必煩惱設定問題、更不需要花大錢，就能輕鬆擁有智慧居家生活。

中嘉寬頻行銷副總顧景琪表示：「居家生活智慧化是消費者期待的，然而把家中電器一一汰換不但傷荷包，也有跨品牌之間無法整合操控的困擾。這次我們領先業界推出智慧遙控器新方案，將用戶原有舊家電升級智慧化，而且保持中嘉一貫強調的物超所值，希望科技服務有感融入大眾日常。未來我們也會持續深耕家戶市場，走在客戶需求的最前面。」

為打造個性化智慧居家體驗，中嘉寬頻此次率先整合智慧遙控器、Google Nest Mini音箱與自有的Home＋智慧家APP，運用科技串聯居家生活場景，幫助用戶把既有家電變聰明、讓生活更簡單，「智慧遙控器」可支援家中具備紅外線遙控器的家電用品，用戶僅需透過簡單的設定操作，就能享受「遠端操控、智慧排程、語音控制」三大便利功能。

其中，「遠端操控」可隨時隨地使用手機控制家電，即使出門在外也不必擔心忘記關閉電源；「智慧排程」則能依照溫濕度等不同情境需求自訂任務，讓家電自動自發做好份內工作，照料居家生活更加省時又省心；另外，搭配使用智慧音箱還能進行「語音控制」，宅在家免起身、免動手，透過聲控下達語音指令就能讓家中電器動起來，輕鬆享受懶人最高境界。

迎接智慧新生活，中嘉寬頻「智慧遙控器」新方案即日起開跑，凡申辦光纖上網120M起＋數位有線電視、月付最低999元，即可將「智慧遙控器」與「Google Nest Mini音箱」馬上帶回家！同時，更一次享有多重豪禮，包含：首月免月租、依申辦約期加贈數位頻道加值闔家餐、免費上網時間管理服務，以及獨家提供到府安裝服務，為業界唯一指派專人至現場協助安裝設定，讓用戶能簡單上手、無縫升級。