櫃買中心5日表示，統計最近一年（110年7月1日至111年6月30日）上櫃公司執行買回庫藏股者計有50件（共42家公司），已屆滿期限或執行完畢或終止執行之件數計有40件。前開期間買回庫藏股執行率達100％者計有19件；買回庫藏股執行率低於50％者計有4件。

櫃買中心表示，為了提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊內容，已持續按季發布最近一年上櫃公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「投資專區」→「庫藏股資訊專區」項目下的「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。

近1年47家上市公司買回庫藏股 近半數執行率100％
《櫃買市場》最近1年 19家庫藏股執行率100%
近期股市震盪 櫃買籲投資人回歸公司基本面理性分析
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