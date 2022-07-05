台中市市長盧秀燕橫掃各大民調，被譽為「藍營一姐」。一份最新民調指出，盧以57.6%支持度，持續領先代表民進黨參選的蔡其昌的16.0%。雙方兩個月來的差距不僅沒有拉近，反而持續擴大，甚至從4月的28個百分點拉開到6月的到41.6個百分點，比數相當可觀。

《美麗島電子報》今日（5）公布最新民調顯示，盧秀燕以57.6%支持度，領先蔡其昌的16.0%，盧、蔡兩人的民調差距，在過去兩個月非但沒有拉近，還持續擴大中。

從民調結果分析，雙方支持度差距較4月的28%擴大到41.6％，4月份的民調是在民進黨確定徵召蔡其昌後進行，對照本次6月調查可見，雙方支持度持續擴大，民進黨顯然仍在整隊中以致不進則退，甚至連帶影響到蔡的選情。

此民調是由《美麗島電子報》委託民調專家戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行，調查設籍在台中市各行政區、年滿20歲的民眾。調查時間：2022年6月29日至7月1日，調查方法電腦輔助電話問卷，成功完訪1080人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。