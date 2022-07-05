鶯藝歌劇團的現場演出。（張毓翎攝）

傳藝中心副主任周雅菁說，希望透過這次計畫活動，重現傳統野台戲表演時家家戶戶作伙看戲的榮景。（張毓翎攝）

國立傳統藝術中心推動的「民間劇場重塑計畫」，今年邁入第5年，邀請優質的布袋戲、歌仔戲團回到廟埕，讓舊時「作伙到廟口看好戲」的民間文化再現，7月移師台南，從7月9日起每晚7點，在鹽水武廟接力連演5天，屆時廟方也特別在周邊規畫市集來吸引人潮。

台南市政府文化局今天在武廟舉辦宣傳活動，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、市議員沈家鳳、蔡育輝等人受邀出席；此外，主辦單位也邀請廖文和布袋戲團、鶯藝歌劇團到現場，預先演出一小段當天的表演內容，讓台下的觀眾都看得津津有味。

傳藝中心副主任周雅菁說，今年「民間劇場重塑計畫」選定台灣5間廟宇，邀請布袋戲、歌仔戲等大型劇團來表演，廟宇不只是宗教祭拜的場所，也是傳承文化的地方，希望透過這次計畫活動，重現傳統野台戲表演時，家家戶戶作伙看戲的榮景。

鹽水武廟主委翁再進提到，今年適逢武廟建廟354年，關聖帝君1863歲誕辰，在武廟演出可說是對武廟主神關聖帝君的敬奉，這5天廟方也特別在廟埕周邊舉辦市集，民眾看戲前可以逛市集，最後一日7月13日市長黃偉哲也將到場，加碼發送50元抵用券。

本周六在武廟的演出，將由廖文和布袋戲團打頭陣，帶來《萬點紅》演出；之後4天依序為鶯藝歌劇團《包公審雙釘》、淑芬歌劇團《鑽石夜叉之落花盈淚》、春美歌劇團《再世情緣》及台北木偶劇團《女巡按》。

主辦單位也提醒，5天的演出均於當天下午1點在服務台發放入場號碼牌，1人限領1張，下午5點10分依序叫號入場，之後再開放自由入座，晚間7點正式開演，且配合防疫，看表演的民眾須全程戴口罩。

傳統藝術團體 鹽水武廟