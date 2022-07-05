「永遠的聶小倩」王祖賢自2004年息影後，便長年旅居加拿大潛心修佛，儘管不再公開出現於螢光幕前，但網友仍時不時在當地街頭捕獲到她的美麗身影，一舉一動仍吸引外界關注。而近日就有一名網友曬出在溫哥華偶遇王祖賢的照片，並發文直呼「今天是幸運日吧」，興奮分享和女神在異國邂逅的過程。

據悉，該名網友是在溫哥華一家超市購物時巧遇王祖賢，一開始她只注意到寵物狗很可愛，經同行友人提醒才認出竟是王祖賢本人，更大讚女神的聲音超級好聽。該網友透露自己來溫哥華留學的心願之一就是希望能見到一次王祖賢，如今已願望成真，但害怕打擾到女神，因此她並未上前打招呼，只是隔著人群遠遠跟拍一段路而已。

照片中，只見王祖賢簡單綁了馬尾，身穿淺褐色上衣及藍色牛仔寬褲，融入人群走在街上遛狗，背影看起來非常悠閒。事實上王祖賢時常被網友目擊在當地散步遛狗，平易近人的她大多素顏且穿著樸素，絲毫沒有大明星的架子，就像個普通人一樣非常接地氣，生活得相當灑脫。

不料照片曝光後，卻有其他網友表示，光看背影王祖賢身材高大，整個人看上去又寬又圓，體型走樣並且有點發福，與過往模樣有極大差別。另一派網友則跳出來緩頰，認為55歲的王祖賢依然能保持這樣的身體狀態已經很不容易，希望大家不要過於苛刻，「誰都會老，但不一定都美過。」、「高胖又如何，能開心就好。」