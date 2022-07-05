台中市議員曾朝榮5日邀集自來水公司、台中市經發局、建設局等代表舉行「大坑地區自來水改善工程協調會」，希望為北屯大坑里、民德里解決供水問題。（馮惠宜攝）

台中大坑地區大坑里、民德里等地勢較高地區，仍有上百戶至今沒有自來水可用，立委莊競程與台中市議員曾朝榮成功爭取台灣自來水公司改善工程，將分兩階段開工，可望未來將有效改善供水問題。

位於北屯區大坑里、民德里，至今還有上百戶沒有自來水可用，為因應大坑地勢較高地區無預警停水，造成長期供水不穩定現象，台水公司經與莊競程、曾朝榮、當地里長等會勘，已向國防部軍備局申請租用新社區永興段部分土地，興建5000噸配水池，供應大坑附近高地區域，不過，因管線埋設施工涉及統一挖補地區規定，仍在協調階段。

立委莊競程、市議員曾朝榮5日邀集民德里長黃榮昌、東山里長邱財源、大坑里長曾朝瑝，自來水第四區管理處副處長張子中、台中市府經發局公用事業科長鄭錫禧、建設局養護工程處股長洪智文、張伸豪，以及北屯區公所代表，在北屯路莊競程服務處，舉行「大坑地區自來水改善工程協調會」，希望釐清困難點，讓工程早日施工，當地民眾有自來水可用。

莊競程、曾朝榮表示，大坑地區步道景點多，近來疫情趨緩，國內出現爆發性旅遊，假日大量人潮湧入大坑風景區，大坑地區竟然還有上百戶居民沒有自來水飲用，里長每天面對民眾詢問，多次陳情，如今經費、地點都有著落，希望積極進行新設管線工程，早日解決民生用水問題。

自來水管理處副處長張子中指出，東山路二段至連坑巷管線工程，將新設直徑100mm延性鑄鐵管1080m，由台水公司自辦設計及施工，預計今年8月開工、9月底完工。東山路二段至新社區中興嶺街管線工程，將新設直徑300mm延性鑄鐵管2735m，預計112年4月開工、7月底完工。