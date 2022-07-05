身兼全國正副議長聯誼會總會長的新北市議長蔣根煌，5日帶隊聲援爭取參選的苗栗議長鍾東錦。（李京昇攝）

國民黨中央有意讓提名參選人團隊要進駐苗栗縣黨部。（李京昇攝）

國民黨各縣市首長提名風波不斷，身兼全國正副議長聯誼會總會長的新北市議長蔣根煌，5日帶隊聲援爭取參選的苗栗議長鍾東錦，對此，確定代表藍軍出征的謝福弘說，他給予尊重，兄弟爬山各自努力。

蔣根煌今天帶10位各縣市正副議長到苗栗縣議會，以行動力挺鍾東錦，並拿出全台各縣市正副議長簽名的連署書，來表達作為鍾東錦的後盾。

鍾東錦今天上午仍向中央喊話，盼望能有初選機制，他更提到黨中央要國民黨提名參選人團隊要進駐苗栗縣黨部，但都沒有事先告知，對他不尊重也不夠誠意。

根據了解，國民黨中央黨部指示，內部要以黨部提名參選人為主，全力協助謝福弘備戰，目前有傳聞黨中央已把「進駐」文件送達苗栗縣黨部。

謝福弘表示，對於各縣市議長力挺鍾東錦，他們基於同事情誼來致意，他給予尊重，目前跟鍾是兄弟爬山、各自努力。

另外，針對團隊進駐縣黨部的部分，謝福弘說，他目前正在籌備各鄉鎮市的競選服務處，並尋找適當位置成立競選總部，要將縣黨部作為競選總部也是規畫之一，但還未定案，若選定競選總部的位址，會將消息向大眾告知。