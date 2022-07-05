在汽車需求疲弱以及庫存水位已在高檔下，5日傳出，7月至9月出口至日本的鋁材料溢價空間，每公噸只有148美元，遠低於業者172至177美元的報價。同時，溢價也較第2季172美元來得少，至少季減14%，且連續第3季下滑。

亞洲最大輕金屬進口國日本，同意支付LME(倫敦金屬交易所)原生金屬現金價每季的溢價，就是亞洲區重要參考成交價格。日本貿易商指出，本季鋁金屬溢價空間縮小，是因為汽車製造業者以及零組件廠商的需求量下滑所致。至於供應鏈斷鏈，汽車產量被迫減少，才是鋁材料需求真正減少主因之一。

由於關鍵零組件短缺，加上中國大陸抗疫封鎖，供應面供貨不足情況惡化，日本豐田汽車2022年迄今已多次宣布減產。此外，鋁金屬庫存水位大增，也讓溢價無法提升。在未雨綢繆之下，日本之前拼命採購金屬原料，就是怕料件隨時斷貨。

根據百年歷史以上的日本大商社丸紅統計，截至5月底，日本3個主要港口內的鋁材料庫存量已增至35.94萬公噸，寫下2016年以來最高。同時，日本其它較小港口的庫存也正增加中。

在俄羅斯穩定供應日本金屬商品情況下，溢價空間也會因為假設成分不同而變化。以這次最新的鋁材料溢價來說，日本買家跟全球鐵礦砂巨擘力拓(Rio Tinto)以及從必和必拓（BHP Billiton）分割出來的South32等，早在5月就已開始新一季的定價談判，因為看法分歧，也花了比平常更長時間，來縮小意見差距。