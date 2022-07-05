小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）因個性差異，在4月終結1年多的戀情，小嫻恢復單身後仍定居屏東，親民的她也不吝嗇樂於分享生活日常，不過今（5日）她則曬出美食照，並罕見發文吐「一個人吃飯」的真實心聲。

42歲小嫻前年因潛水和金剛擦出愛火，小倆口公開戀情後，便定居在屏東享受慢生活，小嫻和金剛不只越愛越大方，也一起發展雞翅副業，外界都很看好兩人戀情開花結果，但雙方最後不敵個性差異，在4月終結1年多的戀情，不過兩人好聚好散，還開直播、互相道謝彼此的陪伴和關心，無疑是最佳分手典範。

小嫻目前仍定居屏東，她很享受南臺灣的慢生活，對戀情則抱著隨緣態度，而小嫻她稍早則在IG限時動態曬出韓式料理的美食照，並寫下：「為什麼一個人吃飯可以這麼幸福，安靜好好的享用」，不難看出恢單的小嫻，心態依舊相當正能量。

小嫻IG限時動態全文。（圖／取材自小嫻Instagram）

其實，小嫻上周末才北上到台北出席活動，這也是她恢復單身後，首次公開亮相，已走出情傷的小嫻精神、氣色都很好，她也表示現在就是努力生活、往前進，而小嫻和金剛分手後則已沒聯絡，她也先暫時取消追蹤對方的社群帳號，認為現階段先安靜一下，調整好自己的狀態，不要被影響。