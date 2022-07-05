群電宣布6月營收為36.13億元，比5月小增1.6％、年增13.1％，不過受到長短料及4月封控影響，第二季營收102.70億元，較上季減少2.1％，但仍較去年同期增加6.7％，累計上半年營收為207.64億元，年增5.9％，6月、第二季、上半年營收均創同期歷史新高。群電預期下半年營運仍有機會優於上半年，力拚全年營收、獲利再創歷史新高。

群電表示，第二季全球景氣與需求受通膨、俄烏戰事及中國清零封控政策影響，但群電整體營收仍維持年增走勢，尤其是大瓦特數筆電（120W以上）和伺服器電源，營收年增率均達雙位數以上，而新業務衛星通訊電源業績穩定向上，營收較上季倍增，更高階的新機種亦於6月份順利量產。在第二季獲利方面，群電則預估可望受惠於產品組合轉佳及有利匯率，克服中國封城及高價調料等不利因素，維持穩定的獲利水準。

展望下半年，群電表示，總體經濟的不確定性仍高，但持續推出新產品挹注營收，料況亦有機會明顯改善，其中，伺服器電源上半年飽受缺料所苦，在積極變更產品設計、分散採購下，新的伺服器電源設計預計於第三季量產，可望帶動下半年出貨走揚，而在筆電電源方面，由於新的USB PD3.1快充標準支持最高48V的電壓輸出，Type-C最大充電功率將可由100W提升至240W，群電大瓦特數的Type-C筆電電源預計於第四季加入量產，預期PD3.1新標準將在未來2～3年為大瓦特數筆電電源帶來全新升級，帶動產品平均單價持續提升。

在新設計、新產品挹注下，群電預期下半年整體營運仍將優於上半年，並將力拼全年度營收獲利續創新高。