本周在BWF超級500系列馬來西亞大師賽爭取佳績的寶島羽球一姐戴資穎，透過社群分享自己在國際參賽，休息空擋常常好想念台灣美食，而她最愛的其中一種美食，就是國民飲料珍珠奶茶，她也號召粉絲一起加入Uber Eats「挺台灣美食之光前進世界」十大台灣美食投票行列，首挺珍奶。

戴資穎表示眾多台灣美食，自己唯一支持珍珠奶茶，而且特別愛正常甜的黑糖珍珠鮮奶，冰塊選擇少冰或去冰，而且通常喜歡加兩份珍珠，羽球一姐的美食分享文一出馬上引起熱議，Facebook、Instagram 引來近9萬網友支持點讚，臉書粉專貼文更是吸引了高達4百則留言，網 友紛紛表示：「黑糖鮮奶加珍珠正常甜去冰+1」、「我也超愛咬QQ的珍珠」、「小戴是螞蟻人」，更有遠在美國的網友感同身受表示在異鄉也會籌辦「珍珠奶茶節」，懷念台灣味。

也因為小戴個人魅力登高一呼，網友用行動響應Uber Eats「挺台灣美食之光 前進世界」投票，原本陷入膠著、爭奪第一、二排名的珍奶、小籠包立刻拉開比數，珍珠奶茶於今天（5日）突破1300票，以近乎雙倍的票數領先其他台灣美食；除了鐵粉響應，也有球迷表示「鹹酥雞才是100分」、向偶像表示對不起 「愛刈包」等深夜美食互動，引發網友熱議。

Uber Eats「挺台灣美食之光前進世界」投票活動啟動至今進入第6天，10項台灣代表性熱門美食角逐No.1，目前由珍珠奶茶、小籠包、鹹酥雞分居前三名，Uber Eats昨天（4日）也讓十大台灣美食登上台北101大樓，邀請挺台的美食愛好者們，即日起到7月20日止，於「挺台灣美食之光前進世界」活動網站，登入個人Facebook臉書帳號，一人一天一票選出最能代表在地文化的台灣美食，讓心中支持的台灣美食獲得前進紐約時代廣場的機會。

Uber Eats讓十大台灣美食登上台北101大樓。（Uber Eats提供）