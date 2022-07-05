一名網友分享，他在高中的時候是班上的吊車尾，後來也沒有去念大學，就這樣出來賺錢討生活，如今多年過去，他搖身一變成為3間餐廳的老闆，而當年的學霸，目前則是在中研院裡面當研究員，因此他很好奇大家班上的最後一名都在幹嘛？貼文引起網友討論。

一名網友昨在PTT上發文說，當年讀高中的時候，他是文組班的成績排名比較後面的人，畢業的時候是班上的最後一名，後來指考上了佛光大學，最後也沒有去讀，反而選擇創業，開著發財車到處去賣三明治，如今是3間義式餐廳的老闆。而當初班上的第一名目前在中研院裡面當研究員，大家高中班上的最後一名的人現在都在幹嘛？

貼文引起網友熱議，「高中最後一名的那位同學，後來拿了雙碩士之後，又拿了博 士，而且都是國立的」、「接了家裡工廠 最近又換一台保時捷了」、「我啊！當可憐工程師」、「接家裡事業」、「每天收房租」、「當初2個倒數的同學，現在一個當警察，一個是數學老師」、「我還真的是幾乎全校倒數第一，現在當公僕」。

不過，也有許多網友直呼，一般通常都是去關注當年的第一名吧？完全不記得最後一名是誰欸！「我連最後一名是誰都不知道」、「除了最後一名本人，不然沒人會在乎或是記得誰是最後一名吧？ 除非最後一名的是風雲人物或惡名昭彰」。

相關議題也曾在許多不同的網路平台上引起討論，不少人認為求學時代的名次，其實沒有想像中的那麼重要，會念書真的不代表會做人和做事。一個人在未來是否會成功，除了自身的努力之外，機緣和原生家庭的助力都很重要。