大陸「殺洋盤」電詐團夥用翻譯軟體專騙外國人。常寧公安查獲的團夥成員作案工具。（澎湃新聞／常寧公安提供）

澎湃新聞5日報導，假扮白富美、高富帥網路「交友」，欺騙受害人感情，誘導受害人投資、博彩或者直接向受害者索取錢財，這種詐騙方式被稱為「殺豬盤」。最近，大陸這一電信網路詐騙方式出現新變種：詐騙分子開始瞄準外國人，利用翻譯軟體和外國網友聊天「交友」，以相同手段獲取被害人信任後騙取錢財，這種詐騙被稱為「殺洋盤」。

近日，湖南常寧市公安局成功摧毀一個「殺洋盤」電信網路詐騙團夥，在廣州番禺抓獲涉嫌詐騙的團夥成員7人。

澎湃新聞報導，湖南常寧警方5日表示，該局反詐中心警方在工作中發現一個以常寧市宜陽街道辦事處人周某（男，30歲）為首的「殺洋盤」電信網路詐騙團夥。由於案件涉及地域廣、涉案人員多，為了徹底摧毀該電詐團夥，常寧市副市長、市公安局長羅鵬親自調度部署，從全域抽調精幹力量10人成立專案組展開全面調查。通過縝密偵查，循線深挖，專案組民警掌握了該電詐團夥的犯罪事實和藏身之處。

6月27日，專案組民警趕赴廣東廣州番禺，連同當地警方，一舉搗毀以周某為首的電詐集團據點，抓獲團夥成員7人，現場繳獲作案工具電腦10台、手機74部、境外電話卡上百張。民警在抓捕時，犯罪嫌疑人正在實施詐騙，電腦聊天介面以及手機介面全部是英文。

「初步調查發現，該團夥以前曾與緬北、寮國等地電信詐騙窩點有接觸或關聯。」常寧市公安局相關工作人員介紹，「他們都是本地鄉鎮的，文化水準不高。」

經進一步調查發現，周某等人電詐團夥主要針對外籍人員實施詐騙，犯罪嫌疑人按照印度、中東地區外籍人員特徵對自己的社交帳號進行前期包裝，用複製好的話術通過翻譯軟體與對方溝通，誘導投資實施詐騙。目前，犯罪嫌疑人周某等7人均已被依法刑事拘留。案件正在進一步辦理中。

澎湃新聞報導，近期，四川南充、湖南長沙、湖北丹江口等多地警方也破獲類似案件。