基隆市111學年度國中小暨幼兒園教師甄選初試將於6日登場，今年共有1551人報考。基隆市教育處表示，今年開出167個名額，平均錄取率約10.76％，但因部分考生重複報考不同縣市，而中區7縣市教師甄選策略聯盟與基隆市又同日筆試影響，應考者上榜率可望提高。

基隆市政府教育處表示，這次開缺類科包含：國中甄選類科為特教及專輔教師，共計12個缺額，國小暨幼兒園教師則預計甄選幼兒園教師、學前特殊教育教師、國小一般類教師、國小英語專長教師、國小體育專長教師、國小資訊專長教師、國小音樂專長教師、國小特教及專輔教師，共計9類科155個缺額。

因應「2030雙語政策」，本次新聘教師甄選特別強調應考者的英文能力，於初選加考英語科目，另因本市八斗國小為原住民重點學校，本次甄選加入原住民重點學校國小音樂專長教師類科。

基隆市教育處長杜國正表示，初試錄取名單將於7月10日本周日下午3時前公告在「基隆市111學年度市立國民中學教師聯合甄選」（網址：https：／／jhexam.kl.edu.tw）及「基隆市111學年度公立國民小學暨幼兒園教師聯合甄選」（網址：http：／／psexam.kl.edu.tw）。

這次甄選複試報名時間為7月11日下周一早上9時至15時為止，初試錄取人員必須親自到本市建德國民中學及武崙國民小學現場報名，本月16日將接續舉行國民中學教師聯合甄選複試，17日進行公立國民小學暨幼兒園教師聯合甄選複試，項目包含口試及試教。