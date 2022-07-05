近來國人出國需求增加，目前國內自費PCR要價3000到3500元，但有網友指出，國外PCR價格相對便宜，例如印尼只要500元、新加坡1600元。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新加坡自費PCR較國內便宜，可能是使用池化檢驗方式；國內亦有開放檢驗機構使用池化方式，但目前較不普及，預計隨著社區疫情趨緩，可望降低成本。

羅一鈞表示，自己有上網查詢新加坡的自費PCR價格，分成3種不同價位。如果是4到7小時內取得的急件，大約是280多元新幣，折合台幣約6100到6200元；如果是12小時內取得報告，大約是220元新幣，折合台幣大約是4800到4900元，價格和國內急件差不多。

至於該網友提到的1600元台幣，羅一鈞指出，應是24小時內可取得報告的一般件，新加坡當地價格訂在70多元新幣，折合台幣是1600元；雖然看起來比國內一般件便宜，但還需再了解是否使用池化方式。

羅一鈞補充說明，國內4月初有行文各檢驗機構，開放自費PCR可採取池化方式檢驗，收費上限為1500元；但由於本土社區疫情流行，池化檢驗一次檢驗多件，只要驗出1件陽性就要全部挑出來重作的機會很高，因此目前沒有很多醫院或機構採用池化方式。

他認為，隨著後續社區流行情形趨緩，會有更多醫院和檢驗機構願意以池化方式執行自費PCR，就可以進一步降低成本，目前指揮中心所定的價格上限1500元，也和新加坡訂定的1600元差不多。