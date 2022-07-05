男星吳慷仁出道多年，不僅外型挺拔帥氣，還有著百變演技，2016年以《一把青》拿下金鐘視帝，近年更是佳作不斷，早前在夯劇《華燈初上》中飾演第三性媽媽桑「寶寶」，妖豔模樣讓人驚艷不已，如今吳慷仁正在異鄉拍戲，不時透過社群分享生活日常，昨天(7/4)他透露鼠蹊部莫名被咬，癢到當眾伸手進褲襠，直呼「尷尬到不行」。

以實力派演技服眾的吳慷仁，近年可說愛情、事業兩得意，跟女星邵雨薇穩定交往，身為同行，兩人展現相知相惜好感情，而吳慷仁在事業方面也是戲約不斷，他在今年5月初為新片飛到馬來西亞，正如火如荼拍攝中，而孤身一人在遠方，難免發生一些不好解決的事情。

經常透過社群分享工作花絮的吳慷仁，昨天在臉書po文述說個人煩惱，他上傳了一張由下往上拍的自拍照，沒拍到臉只拍到褲子，表示會拍這張，是因為他鼠蹊部莫名被咬了3個包，「類似等邊三角形的排列這樣…也不知道什麼咬的」，直呼構圖不太好看，想表達被咬的部位，但真的不知該怎麼拍照。

吳慷仁坦言這3個小包非常擾人，因為超級癢，但位置又太容易惹人誤會，「就是從前面正大光明抓不太好看…從後面繞過去偷偷抓可能以為我屁股很癢這樣…尷尬到不行的位子…」，但這問題不克服不行，最後他乾脆直接抓了蚊蟲止癢藥就伸手往褲襠裡擦，「雖然旁邊的工作人員都在…但至少…不要讓路人以為我一直在做奇怪的事…」，雖然終於從癢癢地獄得救，但仍忍不住直呼真的是尷尬到不行。